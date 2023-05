EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Dividende

Frauenthal Holding AG: Dividendenvorschlag von EUR 0,06 je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2022



22.05.2023 / 14:11 CET/CEST

In seiner heutigen Sitzung hat der Vorstand der Frauenthal Holding AG auf Basis des finalen, testierten Ergebnisses des Geschäftsjahres 2022 die Eigenkapitalausstattung der Frauenthal-Gruppe im derzeit bestehenden Marktumfeld eingehend erörtert. Der Vorstand hat bei Stimmenthaltung des Vorstandsvorsitzenden beschlossen, der Hauptversammlung, vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats, eine Dividende von EUR 0,06 je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Dies würde zu einer Gewinnausschüttung an die Aktionäre von insgesamt EUR 519.089,46 führen und stellt bei einem Bilanzgewinn von EUR 584.751,- den maximal möglichen Betrag für eine Ausschüttung dar. Die Beschlussfassung über die tatsächliche Verwendung des Bilanzgewinns erfolgt durch die Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juni 2023.



