Frauenthal Holding AG: Freiwilliges öffentliches Teilangebot zum Erwerb eigener Aktien Veröffentlichung der Angebotsunterlage

Annahmefrist von 26. April 2024 bis 24. Mai 2024

Angebotspreis EUR 23,80 cum Dividende 2023 je Aktie

Die Frauenthal Holding AG (" Gesellschaft ") hat am 20. März 2024 bekannt gegeben, bis zu 865.149 eigene im Amtlichen Handel der Wiener Börse notierte Inhaberaktien der Gesellschaft zu einem Angebotspreis von je EUR 23,80 im Rahmen eines öffentlichen (Teil-)Angebots gemäß §§ 4 ff ÜbG (" Angebot ") zu erwerben.

Der Angebotspreis beträgt EUR 23,80 cum Dividende 2023 je auf Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktie der Zielgesellschaft. Die Annahmefrist läuft vom 26. April 2024 bis einschließlich 24. Mai 2024 (17:00 Uhr - Ortszeit Wien). Sollten im Rahmen des Teilangebots mehr als 865.149 Aktien von Aktionären eingemeldet werden, werden die Einmeldungen aliquot gekürzt.

Die Gesellschaft hat sich dafür entschieden, die Angebotsunterlage und die Bestätigung über die Prüfung der Angebotsunterlage des Sachverständigen (gemeinsam die " Unterlagen ") gemäß § 11 Abs 1a ÜbG in der Form einer Broschüre zu veröffentlichen. Die Unterlagen sind ab dem 26. April 2024 am Sitz der Zielgesellschaft, Rooseveltplatz 10, 1090 Wien, als auch bei der Annahme- und Zahlstelle Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, jeweils während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Die Unterlagen sind ab dem 26. April 2024 ferner auf den Websites der Übernahmekommission ( https://www.takeover.at ) und der Gesellschaft ( https://www.frauenthal.at , Rubrik "Investor Relations" - Unterrubrik "Aktienrückerwerb 2024") abrufbar. Weitere Bekanntmachungen im Zusammenhang mit dem Angebot sowie allfällige Änderungen des Angebots werden unverzüglich auf der Elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI, einsehbar unter https://www.evi.gv.at/ ) sowie auf den Websites der Übernahmekommission ( https://www.takeover.at) und der Gesellschaft ( https://www.frauenthal.at , Rubrik "Investor Relations" - Unterrubrik "Aktienrückerwerb 2024") veröffentlicht.



Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung dient Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Frauenthal Holding AG dar.

Die Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der veröffentlichten Angebotsunterlage entsprechend den Bestimmungen des österreichischen Übernahmegesetzes (ÜbG) enthalten. Es sind ausschließlich die Bedingungen der Angebotsunterlage maßgeblich. Da sowohl die Angebotsunterlage als auch alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente wichtige Informationen enthalten werden, wird Investoren und Inhabern von Aktien der Frauenthal Holding AG ausdrücklich empfohlen, diese eingehend und unter Beiziehung von eigenen Beratern zu prüfen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, in Gänze oder in Teilen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, bestimmt.





