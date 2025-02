EQS-Ad-hoc: Frauenthal Holding AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Frauenthal Holding AG: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024



24.02.2025

BEKANNTGABE EINER INSIDERINFORMATION DER FRAUENTHAL HOLDING AG GEMÄSS ART 17 ABS 1 MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG Frauenthal Holding AG / Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 Wien, am 24. Februar 2025 Nach vorläufigen Abschlussarbeiten wird der Umsatz 2024 des Frauenthal Konzerns rund 1.015 MEUR betragen (Vorjahr 1-12/2023: 1.081,0 MEUR). Das Konzern-EBITDA 2024 wird sich voraussichtlich in einem Bereich von 45 MEUR bis 50 MEUR bewegen (Vorjahr 1-12/2023: 62,2 MEUR). Das Konzern-EBIT wird voraussichtlich inklusive Impairments in der Bandbreite von 2 MEUR bis 6 MEUR liegen (Vorjahr 1-12/2023: 28,7 MEUR). Die Entwicklungen resultieren zum einen aus einem im Geschäftsjahr 2024 in beiden Divisionen Handel und Automotive äußerst herausfordernden Geschäftsumfeld und einer angespannten Marktsituation. Zum anderen tragen Impairments (Asset- und Goodwill-Abschreibungen/Wertminderungen) zu einer Ertragsminderung (Konzern-EBIT) in einer Größenordnung von rund 7 bis 9 MEUR bei (Diese sind im EBITDA nicht enthalten). Damit ist ein negatives Konzern-Jahresergebnis nach Steuern zu erwarten (Vorjahr 1-12/2023: 17,4 MEUR). Die angeführten Werte sind noch ungeprüfte, vorläufige konsolidierte Konzern-IFRS-Zahlen der Frauenthal Holding AG. Der Jahresfinanzbericht sowie der Geschäftsbericht der Frauenthal Holding AG werden am 29. April 2025 veröffentlicht. Aus heutiger Sicht ist von einer Erholung der Marktsituation beider Divisionen im laufenden Jahr nicht auszugehen.



