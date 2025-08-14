EQS-News: Frauenthal Holding AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Frauenthal Holding AG: Abstimmungsergebnisse zur 36. o. Hauptversammlung



14.08.2025 / 07:24 CET/CEST

Abstimmungsergebnisse zur 36. ordentlichen Hauptversammlung der

Frauenthal Holding AG am 13. August 2025

Tagesordnungspunkt 3:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 359.112

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 4,15 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 359.112

JA 357.554 Stimmen.

NEIN 1.558 Stimmen.

ENTHALTUNG 1 Stimme.

Tagesordnungspunkt 4:

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.567.099

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 75,91 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.567.099

JA 6.565.541 Stimmen.

NEIN 1.558 Stimmen.

ENTHALTUNG 100.001 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5i:

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.450.763

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.450.763

JA 6.450.355 Stimmen.

NEIN 408 Stimmen.

ENTHALTUNG 249.452 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 5ii:

Wahl des Prüfers für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2025

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.450.763

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.450.763

JA 6.450.355 Stimmen.

NEIN 408 Stimmen.

ENTHALTUNG 249.452 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6:

Wahl einer Person in den Aufsichtsrat

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.450.205

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,56 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.450.205

JA 6.449.195 Stimmen.

NEIN 1.010 Stimmen.

ENTHALTUNG 250.010 Stimmen.

Tagesordnungspunkt 7:

Beschlussfassung über den Vergütungsbericht

Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 6.600.054

Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,29 %

Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 6.600.054

JA 6.598.646 Stimmen.

NEIN 1.408 Stimmen.

ENTHALTUNG 100.161 Stimmen.

14.08.2025 CET/CEST

