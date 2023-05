Die börsenotierte Frauenthal Group will eine Dividende von 0,06 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorschlagen. Dies würde zu einer Gewinn?ausschüttung an die Aktionäre von insgesamt 519.089,46 Euro führen und stellt bei einem Bilanzgewinn von 584.751 Euro den maximal möglichen Betrag für eine Ausschüttung dar, wie die Gesellschaft mitteilt. Die Beschlussfassung über die tatsächliche Verwendung des Bilanzgewinns erfolgt durch die Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juni 2023. Frauenthal hat im Jahr 2022 "das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte" erreicht, wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist. Der Umsatz liegt bei 1.135,2 Mio. Euro, das bereinigte Ergebnis nach Steuern bei 32,9 Mio. Euro.

