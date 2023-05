EQS-News: Innolux / Schlagwort(e): Produkteinführung

Innolux stellt auf der SID Display Week 2023 hochwertige und branchenübergreifende nachhaltige Produkte und Technologien vor



22.05.2023

Innolux stellt auf der SID Display Week 2023 hochwertige und branchenübergreifende nachhaltige Produkte und Technologien vor MIAOLI, TAIWAN - MediaOutReach - 22. Mai 2023 - Innolux wird vom 23. bis 25. Mai 2023 auf der SID Display Week 2023 (Stand Nr. 313) in Los Angeles vertreten sein. Unter dem Motto "Make for Your Life" [Die Marke für Ihr Leben] wird Innolux eine Reihe von Display-Technologieanwendungen im Bereich smartes Wohnen präsentieren.

Foto: Innolux_Inno-Gallery Display Die drei führenden Innolux-Produkte für den Outdoor-Bereich und einen nachhaltigen Lebensstil Das flexible 28-Zoll-ACeP (Advanced Color ePaper)-Modul ist das weltweit erste seiner Art, das sich durch hervorragende Lesbarkeit und geringen Stromverbrauch auszeichnet, was es zu einem nachhaltigen Produkt macht. Innolux hat seine " Outdoor EV Compound Charging Station" vorgestellt, die weltweit erste Ladesäule, die ePaper-Anwendungen mit Zugriff auf Dienstleistungen und Marketing-Inhalte einsetzt. Das branchenführende leuchtstarke " 23,8-Zoll-WTSR-Display " von Innolux verfügt über patentierte Hintergrundbeleuchtungsmodule in Verbindung mit einem in einem breiten Temperaturbereich beständigen TFT-LCD mit starken Polarisatoren, wodurch es auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen einsetzbar ist. Mit branchen- und weltweit bahnbrechenden KFZ-Displays ist die Innolux-Tochtergesellschaft CarUX ein Vorreiter in der Ära der smarten Mobilität CarUX, eine Tochtergesellschaft von Innolux, ist Branchenführer bei der Innovationsfreudigkeit und zukunftsweisenden Erfindungen im Bereich der Luxus-Displaytechnologien und Technologien für große, gebogene und frei gestaltbare Displays. Das "Integrated Automotive LID " von Innolux, das weltweit erste einteilige große gebogene Display, ist ein Vordersitz-Display, das die Informationsanzeige maximiert. Das in der Branche einmalige hochauflösende " Cinema-Display für den Rücksitz " von CarUX ist eine Gesamtlösung, die im Bereich der Lieferketten internationaler Autohersteller in die Massenproduktion geht. Die Innolux-AR-/VR-Produkte der nächsten Generation heben das digitale Leben auf ein neues Niveau Die mit einer branchenführenden ultrahohen 4K-Auflösung ausgestattete " 2117ppi Low Power 4K VR LCD-Technologie " von Innolux ermöglicht es Nutzern, optimierte Darstellungen mit überragender Klarheit zu erforschen und realistische, immersive Erlebnisse zu genießen. Der " 1,57-Zoll-AR Dynamic LC-Dimmer " führt eine Technologie zur dynamischen Lichtanpassung bei AR-Geräten ein, was eine noch intensivere AR-Erfahrung ermöglicht. Lösungen für Digitale Kunst bilden den Grundstein für einen nachhaltigen smarten urbanen Lebensstil Innolux wird seine vielfältigen 13,3-Zoll- bis 31,5-Zoll-Digital Gallery-Displaylösungen vorstellen, einschließlich des " digitalen Bilderrahmens N3D ", der " 23,8-Zoll- und 31,5-Zoll-Inno-Gallery-Displays ", des " N3D Digital Art Displays ", des " Kirameki-Displays " und vielem mehr. Innolux ebnet der modernen Kunst den Weg zur neuen digitalen Technologie. Videos zu den bei der SID vorgestellten Innolux-Produkten: Innolux SID 2023, Make For Your Life - Breakthrough Technologies [ Bahnbrechende Technologien ] : https://youtu.be/zwWqk4Twfhs Innolux SID 2023, Make For Your Life - Smart Transportation : https://youtu.be/MejpD1saSbI Innolux SID 2023, Make For Your Life - Smart Retail : https://youtu.be/-Hq07OWvKUs Kontakt: Anita Chien E-Mail: anita.chien@innolux.com



