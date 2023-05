Teilen: US-Präsident Joe Biden sagte am Ende des Gipfeltreffens der Gruppe der Sieben in Japan am Sonntag, er erwarte, dass sich die Beziehungen zu China "sehr bald" verbessern werden, nachdem ein Streit über einen angeblichen Spionageballon Anfang des Jahres die Beziehungen entgleisen ließ, wie Bloomberg berichtet. Biden fügte hinzu, dass der Abschuss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...