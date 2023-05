Der Swiss Market Index SMI schliesst am Montag 0,15 Prozent tiefer auf 11'553,23 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit angezogener Handbremse in die neue Woche gestartet. Die Ausschläge der Einzeltitel hielten sich mehrheitlich in engen Grenzen. Nach den starken Avancen von Freitag hätten sich die Anleger eine Verschnaufpause gegönnt, hiess es im Handel. Denn der wichtigste Kurstreiber von Ende letzter Woche - die Hoffnung auf eine Einigung im Streit um die Erhöhung der...

Den vollständigen Artikel lesen ...