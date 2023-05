Die wichtigsten US-Indizes haben sich am Montag in unterschiedliche Richtungen bewegt. Zugleich hielten sie sich aber nahe an ihren Schlussständen vom Freitag. Im Fokus der Anleger steht nach wie vor der politische Streit über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Eine Einigung ist weiterhin nicht in Sicht.Präsident Joe Biden will an diesem Nachmittag (Ortszeit) mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, eine Haushaltsvereinbarung besprechen, um einen Zahlungsausfall abzuwenden. ...

