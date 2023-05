Die Erzeugerpreise für deutsche Lagerware in Mecklenburg - Vorpommern haben sich zur Vorwoche nicht verändert. Die Saison läuft aus, die Lagermengen schwinden. Mit ägyptischen Frühkartoffeln haben sich die Packer zeitig umfänglich versorgt. Diese kosten derzeit um die 80 EUR/dt franko (Bezugspreis Packer). Bildquelle: Shutterstock.com In kleinen Mengen werden in...

Den vollständigen Artikel lesen ...