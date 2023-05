Mit einem Volumen von fast 13.000 Tonnen in Woche 15 wird der Export niederländischer Zwiebeln in der Saison 2022/23 die Marke von 1 Million Tonnen Zwiebeln durchbrechen. Nach Angaben von GroentenFruit Huis und Holland Onion Association hinken die Exporte im Vergleich zu dem Vorjahr nun der Menge nach mehr als fünf Wochen hinterher. Bildquelle: Shutterstock.com In der Exportsaison...

