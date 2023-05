Beim Nahrungsmittelkonzern kommt es zu einem Wechsel auf dem Posten des Head of Operations. Stephanie Pullings Hart ersetzt Magdi Batato, der Anfang 2024 in den Ruhestand treten wird.Vevey - Beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé kommt es zu einem Wechsel auf dem Posten des Head of Operations. Stephanie Pullings Hart ersetzt Magdi Batato, der Anfang 2024 in den Ruhestand treten wird. Frau Pullings Hart ist laut Mitteilung vom Dienstag derzeit Senior Vice President of Operations bei Warby Parker und wird auf Anfang Juli 2024 als Deputy Head of Operations zu Nestlé zurückkehren.

