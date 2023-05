5 Fragen an Jürgen Molnar… 1) Jürgen, der BVB ist auf dem besten Weg zur Meisterschaft. Was macht die Aktie? Erstmals seit einigen Jahren wird die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden. Die Schale geht dabei nach Dortmund, die Bayern erhalten in Köln nur ein Duplikat. Mit einem Sieg gegen Mainz ist der BVB sicher Meister. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...