Hallo zum "eMobility update" mit den wichtigsten News und Highlights der Elektromobilität: BMW baut "Neue Klasse" auch in China ++ Gotion High-Tech stellt LMFP-Zelle vor ++ Fuso baut neuen eCanter auch in Europa ++ RWE und Westfalen planen Wasserstoff-Tanknetz ++ Und BMW bringt eMobility aufs Wasser ++ #1 - BMW baut "Neue Klasse" auch in China BMW wird seine Elektroautos der "Neuen Klasse" ab 2026 ...

