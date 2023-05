Axpo will dem Waferproduzenten jährlich 60 Gigawattstunden Strom aus Photovoltaik-Anlagen in Deutschland für seine Standorte in Bayern und Sachsen bereit stellen. Ein fixer Fahrplan sowie ein Festpreis sollen die Energieversorgung vorhersehbar und zuverlässig machen.Einen Stromabnahmevertrag mit zehn Jahren Laufzeit haben am Dienstag Axpo Deutschland und Siltronic vereinbart. Wie Axpo erläuterte, sieht der PPA die Lieferung von jährlich 60 Gigawattstunden Solarstrom für die Siltronic-Standorte im bayerischen Burghausen und im sächsischen Freiberg vor. Siltronic stellt dort Siliziumwafer her und ...

