Die Anlegerinnen und Anleger der Helvetia Anlagestiftung stimmten an der ordentlichen Anlegerversammlung allen Anträgen des Stiftungsrates zu.Basel - Die Anlegerinnen und Anleger der Helvetia Anlagestiftung stimmten an der ordentlichen Anlegerversammlung allen Anträgen des Stiftungsrates zu. Zudem wählten sie Jan Bärthel als neues Mitglied in den Stiftungsrat. Die Helvetia Anlagestiftung konnte an ihrer Anlegerversammlung vom 27. April 2023 über ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr berichten. Das Gesamtvermögen stieg 2022 um CHF 374...

Den vollständigen Artikel lesen ...