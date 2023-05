Mit einem Energieeffizienzgesetz will die Bundesregierung erreichen, dass Bund und Länder Maßnahmen ergreifen, die bis 2030 rund 50 Terrawattstunden an Endenergie einsparen. Auch für die Wirtschaft gibt es Pflichten. Der Gesetzentwurf ist nun im Bundestag. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf für mehr Energieeffizienz in das Parlament eingebracht. Darüber informiert der Deutsche Bundestag im Rahmen der Parlamentsnachrichten ("heute im Bundestag"). Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Steigerung ...

