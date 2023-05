Zu den Investoren gehören unter anderem Fussballprofi Yann Sommer und Straumann-CEO Guillaume Daniellot .Zürich - CARE, das Schweizer Startup für evidenzbasierte Präventivmedizin, hat in der Seed-Runde 6 Mio. Franken aufnehmen können. Zu den prominenten Investoren zählt mitunter Fussballprofi Yann Sommer. Das frische Kapital wird genutzt, um in den USA, dem Hauptzielmarkt des Unternehmens, Fuss zu fassen. Der erste US-Ableger soll im Januar 2024 in Miami eröffnet werden. Bis Ende 2024 plant CARE in...

Den vollständigen Artikel lesen ...