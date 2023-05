Berlin - Eine Mehrheit der Bundesbürger unterstütze die Pläne einiger Bundesländer, Klimaaktivisten mehrere Tage ohne Haftbefehl in Gewahrsam zu nehmen, um Wiederholungstaten zu verhindern. 52 Prozent der Bundesbürger halten die vorgeschlagene Maßnahme für richtig, 45 Prozent für unverhältnismäßig, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das "Trendbarometer" der Sender RTL und ntv hervorgeht.



Ein völlig unterschiedliches Meinungsbild zeigt sich in dieser Frage zwischen den Anhängern der einzelnen Parteien. Wähler der Grünen (80 Prozent) und SPD (58 Prozent) halten eine solche Maßnahme mehrheitlich für unverhältnismäßig. Anhänger der FDP (61 Prozent), Unionsparteien (63 Prozent) und AfD (76 Prozent) sprechen sich hingegen für einen "Präventivgewahrsam" gegen Klimaaktivisten aus. Forsa befragte dafür 1.002 Personen in Deutschland vom 19. und 22. Mai.

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken