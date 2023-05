Mit einem Plus von 114 Prozent seit Jahresbeginn ist Nvidia die beste Aktie im Nasdaq 100. Ob die Bullen kurzfristig weiter zugreifen, wird davon abhängen, welche Quartalszahlen und welchen Ausblick es am Mittwoch vom Grafikkartenhersteller zu hören gibt. Am Dienstag sorgt eine Stifel-Studie für Optimismus.

Den vollständigen Artikel lesen ...