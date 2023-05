Den Haag - In den Niederlanden haben die Behörden einen illegalen IPTV-Dienst zerschlagen, der über eine Million Nutzer in Europa bedient haben soll. Das teilte Europol am Dienstag mit.



Demnach wurden am gleichen Tag im Rahmen einer Razzia in den Niederlanden an verschiedenen Orten Durchsuchungen durchgeführt, mehrere Personen wurden festgenommen. Ermittler in ganz Europa sollen beteiligt gewesen sein. Um welchen Dienst es sich konkret handelte, teilte Europol nicht mit, sondern nur, dass "Premium-Inhalte" gestreamt worden seien. Die von den "Abonnenten" des illegalen Dienstes erworbenen Pakete sollen den Zugriff auf über 10.000 TV-Kanäle sowie eine Bibliothek mit 15.000 Filmen und Fernsehserien ermöglicht haben.



Auch für die Abnehmer könnte die Zerschlagung des illegalen Streamingdienstes ein Nachspiel haben: Bereits 2017 hatte der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass schon die Nutzung von offensichtlich illegalen Streamingdiensten gegen das Urheberrecht verstößt - es drohen Abmahnkosten, nachträgliche Lizenzgebühren und strafrechtliche Ermittlungen - oft mit der Folge von Geldstrafen, theoretisch aber auch mit Gefängnis.

