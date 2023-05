San Jose City, Kalifornien und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Flüssigkeitsgekühlte groß angelegte KI-Schulungsinfrastruktur als integrierte Rack-Gesamtlösung zur Beschleunigung der Bereitstellung, Steigerung der Leistung und Reduzierung der Gesamtkosten für die UmweltSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, AI/ML, Storage und 5G/Edge, erweitert sein Angebot für Rechenzentren mit flüssigkeitsgekühlten NVIDIA HGX H100 Rack-Scale-Lösungen. Die fortschrittlichen Flüssigkeitskühlungstechnologien von Supermicro verkürzen die Vorlaufzeit für eine komplette Installation, erhöhen die Leistung und führen zu niedrigeren Betriebskosten, während sie den PUE-Wert von Rechenzentren deutlich senken. Die Einsparungen für ein Rechenzentrum betragen schätzungsweise 40 % beim Stromverbrauch im Vergleich zu einem luftgekühlten Rechenzentrum, wenn Supermicro Flüssigkeitskühlungslösungen verwendet werden. Darüber hinaus können die direkten Kühlkosten im Vergleich zu bestehenden Rechenzentren um bis zu 86 % gesenkt werden."Supermicro ist weiterhin führend in der Branche und unterstützt die anspruchsvollen Anforderungen von KI-Workloads und modernen Rechenzentren weltweit", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Unsere innovativen GPU-Server, die unsere Flüssigkeitskühlungstechnologie nutzen, senken den Energiebedarf von Rechenzentren erheblich. Angesichts der Menge an Energie, die für die heutigen, sich schnell entwickelnden, groß angelegten KI-Modelle benötigt wird, ist die Optimierung der TCO und der Gesamtkosten für die Umwelt (TCE) für die Betreiber von Rechenzentren von entscheidender Bedeutung. Wir haben nachweislich Erfahrung mit der Entwicklung und dem Bau ganzer Racks mit Hochleistungsservern. Diese GPU-Systeme wurden von Grund auf für die Rack-Scale-Integration mit Flüssigkeitskühlung entwickelt, um eine überragende Leistung, Effizienz und einfache Bereitstellung zu bieten, sodass wir die Anforderungen unserer Kunden mit einer kurzen Vorlaufzeit erfüllen können."Mehr Informationen über Supermicros GPU-Server finden Sie unter: https://www.supermicro.com/en/products/gpuKI-optimierte Racks mit den neuesten Supermicro-Produktfamilien, einschließlich der Intel- und AMD-Server-Produktlinien, können schnell auf der Grundlage von Standard-Engineering-Vorlagen geliefert oder auf der Grundlage der individuellen Anforderungen des Benutzers leicht angepasst werden. Supermicro bietet weiterhin die branchenweit umfangreichste Produktlinie mit den leistungsstärksten Servern und Storage-Systemen an, um komplexe rechenintensive Projekte zu bewältigen. Integrierte Rack-Scale-Lösungen geben den Kunden das Vertrauen und die Möglichkeit, die Racks anzuschließen, mit dem Netzwerk zu verbinden und schneller produktiv zu werden, als die Technologie selbst zu verwalten.Der hochmoderne, flüssigkeitgekühlte GPU-Server enthält zwei Intel- oder AMD-CPUs und acht oder vier miteinander verbundene NVIDIA HGX H100 Tensor Core GPUs. Der Einsatz von Flüssigkeitskühlung reduziert den Stromverbrauch von Rechenzentren um bis zu 40 %, was zu niedrigeren Betriebskosten führt. Darüber hinaus übertreffen beide Systeme die vorherige Generation der mit NVIDIA HGX GPUs ausgestatteten Systeme deutlich und bieten eine bis zu 30-fache Leistung und Effizienz in den heutigen großen Transformer-Modellen mit schnellerer GPU-GPU-Verbindungsgeschwindigkeit und PCIe 5.0-basiertem Netzwerk und Storage.Zu den acht hochmodernen NVIDIA H100 SXM5 Tensor Core GPU-Servern von Supermicro für die größten KI-Modelle von heute gehören:- SYS-821GE-TNHR - (Dual Intel Xeon skalierbare CPUsder 4. Generation, NVIDIA HGX H100 8 GPUs, 8U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/8U/SYS-821GE-TNHR- AS -8125GS-TNHR - (Dual AMD EPYC CPUsder 4. Generation, NVIDIA HGX H100 8 GPUs, 8U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/8U/AS-8125GS-TNHRSupermicro entwickelt auch eine Reihe von GPU-Servern, die für schnelles KI-Training, umfangreiches KI-Inferencing oder KI-verknüpfte HPC-Workloads angepasst werden können, einschließlich der Systeme mit vier NVIDIA H100 SXM5 Tensor Core GPUs.- SYS-421GU-TNXR - (Dual Intel Xeon skalierbare CPUsder 4. Generation, NVIDIA HGX H100 4 GPUs, 4U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/4U/SYS-421GU-TNXR- SYS-521GU-TNXR - (Dual Intel Xeon skalierbare CPUsder 4. Generation, NVIDIA HGX H100 4 GPUs, 5U) https://www.supermicro.com/en/products/system/GPU/4U/SYS-521GU-TNXRSupermicros Flüssigkeitskühlungslösung auf Rack-Ebene umfasst eine Coolant Distribution Unit (CDU), die bis zu 80 kW Direct-to-Chip (D2C)-Kühlung für die heutigen CPUs und GPUs mit der höchsten TDP für eine breite Palette von Supermicro-Servern bietet. Die redundante und im laufenden Betrieb austauschbare Stromversorgung und die Flüssigkeitskühlpumpen stellen sicher, dass die Server kontinuierlich gekühlt werden, selbst bei einem Ausfall der Stromversorgung oder der Pumpe. Die auslaufsicheren Anschlüsse geben den Kunden die zusätzliche Gewissheit einer ununterbrochenen Flüssigkeitskühlung für alle Systeme. Mehr Informationen über das Flüssigkeitskühlungssystem von Supermicro finden Sie unter: https://www.supermicro.com/en/solutions/liquid-coolingDie Entwicklung und Integration von Rack-Scale-Systemen ist zu einer wichtigen Dienstleistung für Systemanbieter geworden. Da KI und HPC zu immer wichtigeren Technologien in Unternehmen geworden sind, müssen Konfigurationen von der Serverebene bis zum gesamten Rechenzentrum für maximale Leistung optimiert und konfiguriert werden. Die System- und Rack-Scale-Experten von Supermicro arbeiten eng mit den Kunden zusammen, um die Anforderungen zu erforschen, und verfügen über das Wissen und die Fertigungskapazitäten, um eine große Anzahl von Racks an Kunden weltweit zu liefern.Lesen Sie die Zusammenfassung der groß angelegten KI-Lösung von Supermicro - https://www.supermicro.com/solutions/Solution-Brief_Rack_Scale_AI.pdfSupermicro auf der ISCUm diese Technologien zu entdecken und unsere Experten zu treffen, besuchen Sie den Supermicro Stand D405 auf der ISC High Performance 2023 in Hamburg, Deutschland, vom 21. bis 25. Mai 2023.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist darauf spezialisiert, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Storage-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und liefern gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte. Die Produkte werden betriebsintern (in den USA, in Taiwan und in den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltauswirkungen optimiert werden (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für den jeweiligen Workload und die jeweilige Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Palette von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Auswahl an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Storage, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Kühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.