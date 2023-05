Schon seit Tagen glänzt die Tesla-Aktie mit grünen Vorzeichen und selbst die Sorgen um die ungelöste Frage der Schuldengrenze in den USA tut der Erholung keinen Abbruch. Am Montag legte der Titel abermals zu und hinterließ damit im Chart wichtige Signale.Anzeige:Mit Zugewinnen von 4,6 Prozent zählte Tesla (US88160R1014) am gestrigen Montag klar zu den Gewinnern an der Börse. Die Aufschläge sind umso imposanter mit Blick auf die Kursgewinne der vorherigen Tage. Auf 5-Tages-Sicht notiert der Titel bereits mit 12,8 Prozent im ...

