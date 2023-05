Noch immer gibt es an der Börse genügend gute Gründe, um sich Sorgen zu machen. Im US-Schuldenstreit liegt noch immer keine Einigung vor und auch darüber hinaus liegt noch vieles um Ungewissen, von Inflation bis Rezession oder deren Ausbleiben. Vor diesem Hintergrund zeigten die Märkte sich am Montag noch relativ freundlich und hier und dort reichte es sogar für einen (kleinen) Befreiungsschlag.Für das größte Aufsehen sorgte die schwer gebeutelte Aktie von Plug Power (US72919P2020), die sich um satte 7,8 Prozent in die Höhe schwang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...