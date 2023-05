FEDEMCO nahm an dem Global Tomato Congress teil, der am Mittwoch, dem 16. Mai, in den Niederlanden stattfand. Salvador Martínez, Geschäftsführer des Verbandes, hat die Bühne des World Trade Centers in Rotterdam betreten, um mehr als 300 Fachleuten aus der Branche die Gründe vorzustellen, warum Holzverpackungen, auch für die Kategorie Tomaten, die nachhaltigste und...

Den vollständigen Artikel lesen ...