Worauf ist beim Auditieren zu achten? Welche Stellschrauben sind für ein sorgfältiges Qualitätsmanagement zu berücksichtigen? Diese und weitere Fragen beantwortet die QS-Akademie in ihrem zweitätigen Workshop am 6. und 7. Juni 2023. Jeweils von 9:00 bis ca. 16:30 Uhr erhalten angehende Auditoren einen Einblick in die Grundlagen der Auditierung. Die Anmeldung ist noch...

Den vollständigen Artikel lesen ...