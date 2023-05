2022 haben 151 Betriebe in Hessen rund 5 054 Tonnen Erdbeeren auf 671 Hektar Freilandfläche geerntet. Das waren 411 Tonnen weniger als im Vorjahr. Die größte Erntemenge im Freiland wies der Landkreis Darmstadt-Dieburg auf (1 247 Tonnen), wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das waren 411 Tonnen weniger als im Jahr 2021. Bildquelle: Shutterstock.com...

