Das Medizinaltechnik-Unternehmen hat das Geschäftsjahr 2022/23 erfolgreich abgeschlossen. Für das laufende Jahr stellt die Gesellschaft weiteres Wachstum in Aussicht.Burgdorf - Das Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed hat das Geschäftsjahr 2022/23 erfolgreich abgeschlossen. Für das laufende Jahr stellt die Gesellschaft weiteres Wachstum in Aussicht. Den Umsatz beziffert Ypsomed in einer Medienmitteilung vom Mittwoch auf 497,5 Millionen Franken, ein Plus von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Währungsbereinigt lag das Plus bei 10 Prozent. In diesen Zahlen ist die...

Den vollständigen Artikel lesen ...