Nachdem der DAX noch am Freitag ein neues Rekordhoch erzielt hatte, bröckeln die Kurse weiter. Was die Börse belastet und warum die Aktien von Bayer, Deutsche Telekom und Rheinmetall im Fokus stehen. Die Hängepartie beim US-Schuldenstreit macht die DAX-Anleger zunehmend nervös. Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Mittwoch 0,9 Prozent auf 16.007 Punkte nach. In der ersten Handelsstunde rutschte der DAX sogar um 1,4 Prozent bis auf 15.930 Punkte ...

