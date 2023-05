Die Tesla-Aktie konnte gestern zunächst an die Gewinnserie anknüpfen, fiel im weiteren Verlauf jedoch ins Minus zurück. Rückblick: Nach dem schwachen April (-20,8%) sind die Tesla-Papiere im Mai in eine Erholung übergegangen, wobei die Kurse vor allem in der zweiten Monatshälfte deutliche Gewinne erzielten. So betrug der Wertzuwachs in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...