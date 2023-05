Schwache Vorgaben aus den USA lassen den EuroStoxx50 am Mittag um 1,6 Prozent auf 4272,78 Punkte nachgeben.Paris / London - Die europäischen Börsen haben die Korrekturansätze vom Vortag am Mittwoch zu deutlichen Verlusten ausgeweitet. Schwache Vorgaben aus den USA liessen den EuroStoxx 50 am Mittag um 1,6 Prozent auf 4272,78 Punkte nachgeben. Der französische Cac 40 sank mit 1,7 Prozent auf 7253,55 Zähler ähnlich stark, während der britische FTSE 100 um 1,63 Prozent auf 7636,44 Punkte nachgab.

