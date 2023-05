2.618 neue Start-ups zählte der Startup-Verband im vergangenen Jahr - gegenüber 2021 ein Rückgang um knapp ein Fünftel. Mit den nachlassenden Gründungsaktivitäten stieg der Anteil von Gründerinnen zwar leicht auf 20 Prozent und auch der Anteil von Gründungsteams mit mindestens einer Frau ist auf 37 Prozent gewachsen. Die Zahlen zeigen aber auch, dass Gründerinnen in der Start-up-Szene weiterhin in der Unterzahl sind.Von Thomas Kaufmann Die Szene deutscher Start-ups wird von Männern dominiert. Zu diesem Ergebnis kommt nicht nur der "Female Founders Monitor" des Bundesverbandes Deutsche Startups untersucht. Auch die Studie "Gender diversity in German and French start-ups" der TU München im Auftrag der Roland Berger Foundation for European Management zeigt: 91 Prozent der Gründer und 82 Prozent der Gründungsteams in beiden Ländern sind männlich. Rund 60 Prozent aller Gründungsteams bestehen ausschließlich aus Männern, hinzu kommen knapp 20 Prozent männliche Gründer, die sich allein selbständig machen. Weibliche Gründungsteams und Einzel-Gründerinnen machen gerade weniger als drei Prozent aus. Die restlichen 14 Prozent bestehen aus gemischten Gründungsteams. Das Phänomen einer männerdominierten Start-up-Szene ist weltweit zu beobachten, im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit den erwähnten Relationen sogar im Mittelfeld.Eigentlich sollte man erwarten, dass gerade in jungen Unternehmen, ...

