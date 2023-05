Drei Gemeinden in Baden-Württemberg erhalten je 200.000 Euro Förderung für den Ausbau ihrer energieeffizienten Wärmenetze. Eine Gemeinde setzt auf eine Abwasser-Wärmepumpe mit PV-Strom. Drei Gemeinden und Städte in Baden-Württemberg bauen ihre Netze für die Nahwärme mit Hilfe neuer Fördermittel aus. Darüber berichtet das Energie- und Umweltministerium des Bundeslandes. Die Mittel dafür stammen aus dem Förderprogramm "Energieeffiziente Wärmenetze", mit dem das Land Investitionen in Wärmenetze bezuschusst. ...

