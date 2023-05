Eine Tochter des Photovoltaik-Hersteller investiert bis 2025 umgerechnet 7,4 Milliarden Euro, um in der Provinz Shanxi unter anderem Wafer, Zellen und Module herzustellen. Das Projekt wird in vier Phasen mit einer jährlichen Produktionskapazität von 14 Gigawatt für jede Phase umgesetzt.Jiangxi Jinko, Tochtergesellschaft von Jinko Solar, will 7,4 Milliarden Euro (56 Milliarden Renminbi) investieren, um Produktionslinien mit einer jährlichen Produktionskapazität von 56 Gigawatt zu errichten. Standort der neuen Fertigungslinien für Wafer, Zellen und Module wird die chinesische Provinz Shanxi sein. ...

