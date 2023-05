IHS Holding Limited (NYSE: IHS) ("IHS Towers"), einer der weltweit größten unabhängigen Eigentümer, Betreiber und Entwickler von gemeinsam genutzter Kommunikationsinfrastruktur gemessen an der Anzahl der Masten, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2022 veröffentlicht.

Der Bericht umfasst die Nachhaltigkeitsaktivitäten vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, wurde gemäß den Standards der Global Reporting Initiative erstellt und bildet unsere Nachhaltigkeitsinitiativen mit den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen ab. Unser Nachhaltigkeitsansatz orientiert sich am UN Global Compact, den wir seit 2020 unterzeichnet haben, und der Bericht dient als unser dritter jährlicher Fortschrittsbericht ("Communications on Progress").

Wie in unserem Nachhaltigkeitsbericht 2022 beschrieben, engagieren wir uns auch weiterhin für alle unsere Stakeholder, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Mitarbeiter, Gemeinden, Lieferanten, Kunden und Investoren. Indem wir eine Kommunikationsinfrastruktur bereitstellen, die zur digitalen Konnektivität und Inklusion beiträgt, zielt unsere auf vier Säulen beruhende Nachhaltigkeitsstrategie, die sich auf Ethik und Governance, Umwelt und Klimawandel, Bildung und Wirtschaftswachstum sowie unsere Mitarbeiter und Gemeinden konzentriert, darauf ab, in den von uns belieferten Gemeinschaften Werte zu schaffen.

Im Laufe des Jahres 2022 haben wir uns mit internationalen und lokalen Organisationen zusammengetan, um zielgerichtete Programme mit entsprechendem Umfang und Reichweite durchzuführen. Darüber hinaus haben wir erneut gezeigt, dass Nachhaltigkeit ein zentraler Grundsatz unseres Unternehmens ist, indem wir sie neben Kundenorientierung, Innovation, Integrität und Mut als fünften Kernwert etabliert haben, um diese Werte im gesamten Unternehmen und bei allem, was wir tun, noch stärker zu verankern.

Highlights des Nachhaltigkeitsberichts 2022

Wir haben Ausgaben in Höhe von 7,5 Millionen $ für gemeinschaftsorientierte Nachhaltigkeitsinitiativen getätigt, wodurch sich unsere Investitionen in die Gemeinschaft seit 2017 auf mehr als 22 Millionen erhöht haben.

Im Rahmen unserer Carbon Reduction Roadmap haben wir uns verpflichtet, die Scope-1- und Scope-2-Kilowattstunden (kWh)-Emissionsintensität unseres Mastenportfolios bis 2030 im Vergleich zum Jahr 2021 um etwa 50 % zu reduzieren.

Wir haben Stipendien an 18 Studenten aus Kamerun, von der Elfenbeinküste und aus Nigeria im Rahmen unserer Frontline Workers Initiative vergeben. Dieses 2021 ins Leben gerufene Programm ermöglicht es den Kindern unserer Mitarbeiter an vorderster Front und vergleichbarer Zulieferer, sich um ein von IHS finanziertes Stipendium für ein Studium an einer erstklassigen Universität zu bewerben.

Wir haben das erste Jahr unserer dreijährigen Partnerschaft zur Unterstützung von Giga, der UNICEF-ITU-Initiative abgeschlossen, die alle Schulen an das Internet anschließen will. Die im Rahmen der Sachleistungen der Partnerschaft zur Verfügung gestellten Daten haben Giga geholfen, folgende Erkenntnisse in Ruanda zu gewinnen: Die durchschnittliche Entfernung zwischen einer Schule und dem nächsten Mast beträgt 2,5 km. Über 98 der Schulen sind von mindestens einem Mast aus sichtbar, während 95 von zwei und 91 von drei Masten aus sichtbar sind.

Wir sind eine Partnerschaft mit der brasilianischen NGO Afroreggae zur Finanzierung von AfroGames eingegangen, zwei Bildungszentren in den Favelas von Rio de Janeiro, die kostenlose Programmier- und Englischkurse anbieten, für die sich etwa 200 Bewohner angemeldet haben.

Wir haben lokale Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien umgesetzt und 106 solarbetriebene Straßenlaternen mit einer Leistung von 60 und 100 Watt in drei nigerianischen Bundesstaaten gespendet, um die Straßenbeleuchtung für Gemeinden mit insgesamt etwa 510.000 Einwohnern zu gewährleisten. In Ruanda haben wir außerdem die Initiative der Development Bank of Rwanda unterstützt, indem wir 1.000 Häuser im Distrikt Rulindo mit Solaranlagen ausgestattet haben.

Wir haben Bohrprojekte auf mehreren afrikanischen Märkten eingeleitet, darunter in Sambia, wo wir 16 Bohrlöcher für die Versorgung ländlicher Gemeinden mit sauberem, sicherem Trinkwasser gebohrt haben.

Wir haben 65.533 Batterien eingesetzt und 20.799 zur Wiederverwendung oder zum Recycling verkauft.

eingesetzt und Im Rahmen unseres unternehmensweiten Generator-Recyclingprogramms haben wir 77 Generatoren an Schulen, Waisenhäuser und Gesundheitszentren gespendet. Seit Beginn des Programms im Jahr 2017 wurden etwa 350 Genratoren gespendet.

Sam Darwish, Chairman CEO von IHS Towers, erklärte: "Ich freue mich sehr, die Veröffentlichung unseres Nachhaltigkeitsberichts 2022 bekannt geben zu können und die Fortschritte unserer Nachhaltigkeitsstrategie zu präsentieren, nachdem wir unser erstes komplettes Geschäftsjahr als börsennotiertes Unternehmen abgeschlossen haben. Als Anbieter mobiler Konnektivität sind wir der Überzeugung, dass wir eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Märkte spielen, in denen wir tätig sind. Daher verfolgen wir weiterhin unsere Vision, zur Schaffung einer vernetzten Welt beizutragen, in der die mobile Konnektivität wirtschaftliches Wachstum und soziale Entwicklung fördert.

Wir blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück, in dem wir unseren operativen Fußabdruck weiter vergrößert haben. Dieses Wachstum geht mit großer Verantwortung einher, und eine der wichtigsten Prioritäten unseres Unternehmens ist die Reduzierung der negativen Auswirkungen der Treibhausgasemissionen, was nach wie vor eine große Herausforderung für unsere Branche darstellt. Wir waren stolz darauf, im Oktober 2022 unsere Carbon Reduction Roadmap veröffentlichen zu können, und ich freue mich über die bemerkenswerten gemeinschaftsorientierten Umweltinitiativen, die von unseren lokalen Nachhaltigkeitsteams durchgeführt werden.

Dieser Bericht informiert detailliert über diese Initiativen, Updates zu unserer Flaggschiff-Partnerschaft Giga und unserer einzigartigen Frontline Workers Initiative, mit der wir der nächsten Generation die Möglichkeit geben wollen, zu lernen, sich zu entwickeln und sich zu entfalten.

Wir engagieren uns mit Leidenschaft für eine positive soziale Wirkung auf unsere Mitarbeiter, Gemeinschaften und Stakeholder im weiteren Sinne. Ich möchte mich bei Ihnen allen und unseren unglaublichen Partnern für die Unterstützung unserer Nachhaltigkeitsagenda im Jahr 2022 bedanken."

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ihstowers.com/sustainability

Über IHS Towers: IHS Towers gehört, gemessen an der Anzahl der Masten, zu den größten unabhängigen Eigentümern, Betreibern und Entwicklern von gemeinsam genutzter Kommunikationsinfrastruktur weltweit und ist eines der größten unabhängigen multinationalen Tower-Unternehmen, dessen Schwerpunkt ausschließlich auf den Schwellenländern liegt. Das Unternehmen betreibt nahezu 40.000 Masten in 11 Märkten, darunter Brasilien, Kamerun, Kolumbien, Elfenbeinküste, Ägypten, Kuwait, Nigeria, Peru, Ruanda, Südafrika und Sambia. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte per E-Mail an: communications@ihstowers.com oder besuchen Sie: www.ihstowers.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen fallen unter die einschlägigen Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen (oder deren Äquivalent) der jeweils anwendbaren Rechtsordnung, einschließlich der Bestimmungen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (der "Exchange Act"). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten zum Gegenstand haben, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwartet", "plant", "antizipiert", "könnte", "beabsichtigt", "zielt darauf ab", "projiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "potentiell" oder "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, Aussagen zu unserer Geschäftsstrategie, unseren Plänen, unserem Marktwachstum und unseren Zielen, unserem Nachhaltigkeitsprogramm und unserer Carbon Reduction Roadmap.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren hauptsächlich auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen bezüglich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Trends, die unserer Meinung nach unser Geschäft, die finanzielle Lage und das Betriebsergebnis beeinflussen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Geschäftsergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Geschäftsergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die allgemeinen makroökonomischen Bedingungen in den Ländern, in denen wir tätig sind; unsere mangelnde Fähigkeit, unsere Geschäftsstrategie und unsere operativen Pläne erfolgreich umzusetzen, einschließlich unserer Fähigkeit, die Anzahl der Kolokationen und Mietvertragsänderungen an unseren Masten zu erhöhen und neue Standorte zu errichten oder Geschäfte im Zusammenhang mit angrenzenden vertikalen Telekommunikationsbereichen zu entwickeln (z. B. im Zusammenhang mit unserem Geschäftsfeld für Glasfaserkabel in Lateinamerika und anderswo) oder unsere Strategie in den Bereichen Nachhaltigkeit oder Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Enviromental, Social and Governance, ESG) unter den erwarteten Kosten, Zeitplänen und mit der erwarteten Komplexität umsetzen, wie z. B. unsere Carbon Reduction Roadmap (Project Green), einschließlich der Pläne zur Reduzierung des Dieselverbrauchs, der Integration von Solarmodulen und Batteriespeichern an den Standorten der Masten und der Anbindung weiterer Standorte an das Stromnetz; Umwelthaftung; sowie die im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formblatt 20-F für das am 31. Dezember 2022 abgelaufene Geschäftsjahr genannten relevanten Faktoren.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beruhen auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung vorlagen. Auch wenn wir davon ausgehen, dass diese Informationen eine vernünftige Grundlage für diese Aussagen bilden, können diese Informationen nur bedingt gültig oder unvollständig sein, und unsere Aussagen sollten nicht dahingehend verstanden werden, dass wir eine umfassende Untersuchung oder Überprüfung aller potenziell verfügbaren relevanten Informationen durchgeführt haben. Diese Aussagen sind naturgemäß mit Unsicherheiten behaftet und Investoren sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Sie sollten diese Pressemitteilung und die Dokumente, auf die wir in dieser Pressemitteilung Bezug nehmen, unter Berücksichtigung des Umstands lesen, dass unsere tatsächlichen zukünftigen Geschäftsergebnisse, Leistungen und Erfolge erheblich von unseren Erwartungen abweichen können. Alle unsere zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen diesen Vorsichtsmaßnahmen. Zudem kann es sein, dass wir in dieser Pressemitteilung Informationen zur Verfügung stellen, die nicht notwendigerweise "wesentlich" im Sinne der Bundeswertpapiergesetze für die Zwecke der SEC-Berichterstattung sind, die jedoch auf verschiedenen ESG-Standards und -Rahmenwerken (einschließlich Standards für die Messung der zugrunde liegenden Daten) und den Interessen verschiedener Interessengruppen basieren. Ein Großteil dieser Informationen unterliegt Annahmen und basiert auf Schätzungen oder Informationen von Dritten, die noch in der Entwicklung begriffen sind und sich ändern können. Beispielsweise können sich unsere auf Standards basierenden Angaben aufgrund von Überarbeitungen der Rahmenbedingungen, der Verfügbarkeit von Informationen, Veränderungen unseres Geschäfts oder geltender staatlicher Richtlinien oder anderer Faktoren ändern, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen treffen nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zu. Sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist, übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen. Darüber hinaus unterliegen die in unserem Nachhaltigkeitsbericht 2022 enthaltenen Informationen, einschließlich der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Highlights, bestimmten wichtigen Haftungsausschlüssen, die in Verbindung mit diesen Informationen gelesen und berücksichtigt werden sollten.

