Joerg Sonne wurde zum neuen Senior Managing Director Region North Europe ernannt. Er folgt damit auf Martin Rolf, der die Position des Managing Director Human Resources übernehmen wird. In den letzten acht Monaten arbeitete er als Managing Director Area Germany & Central Europe. Er wird in der Hapag-Lloyd Zentrale in Hamburg tätig sein. Joerg Sonne Foto © Hapag-Lloyd Joerg...

Den vollständigen Artikel lesen ...