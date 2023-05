In dem ersten Quartal dieses Jahres erreichten die peruanischen Frischfeigen-Exporte ein Volumen von 223 Tonnen im Wert von 1,4 Millionen USD, was einem Rückgang von 25 % in der Menge und 6 % im Wert entspricht, verglichen mit den 298 Tonnen für 1,5 Millionen USD, die zwischen Januar und April 2022 erreicht worden sind. Bildquelle: Shutterstock.com Allerdings stieg der internationale...

Den vollständigen Artikel lesen ...