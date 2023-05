Die amerikanische Insperity Inc. (ISIN: US45778Q1076, NYSE: NSP), ein Dienstleister für den Personalsektor, zahlt am 22. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 57 US-Cents an die Investoren aus (Record date ist der 8. Juni 2023), wie am Mittwoch berichtet wurde. Gegenüber dem Vorquartal (0,52 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 10 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern ...

