Der Komponentenhersteller Lem hat im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende März) deutlich mehr Umsatz erzielt als im Jahr davor. Der Gewinn hingegen legte etwas moderater zu.Meyrin - Der Komponentenhersteller Lem hat im Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende März) deutlich mehr Umsatz erzielt als im Jahr davor. Der Gewinn hingegen legte etwas moderater zu, so dass die operative Gewinnmarge auf hohem Niveau leicht zurückging. Der Umsatz stieg um 8,8 Prozent auf 406,4 Millionen Franken, wie der Genfer Anbieter von Wandlern zur Messung elektrischer Parameter am Donnerstag...

