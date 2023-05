Solarenergie, Holz, Biomasse, Windenergie, Geothermie und Umgebungswärme - das Thema der erneuerbaren Energien ist vielschichtig und komplex. Insbesondere die kontrovers diskutierte Wärmewende aus dem "Hause Habeck" sowie die nicht abreißenden Aktionen der sogenannten "Klimakleber" zeigen, dass das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Investments in Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien bieten aber auch aus finanzieller Sicht vielfältige Chancen. Ein spannender Zeitpunkt also, um mit Unternehmen aus dem Bereich "Renewables" ins Gespräch zu kommen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 01. Juni 2023 eine Online-Konferenz zum Thema "Renewables". Um 13:00 Uhr wird Mario Glormes-Weck, Commercial Manager der A.H.T Syngas Technology, Hintergründe zum Unternehmen und aktuelle Entwicklungen vorstellen. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-06-01-13-00/3SQ1-GR zur Verfügung gestellt.





