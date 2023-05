Die Kosten im Gesundheitswesen steigen ungebrochen. Nach einem Plus von 2,6% im Jahr 2022 hat es im ersten Quartal 2023 einen Anstieg von 3,4% gegeben.Liebefeld - Die Kosten im Gesundheitswesen steigen ungebrochen. Nach einem Plus von 2,6 Prozent im Jahr 2022 hat es im ersten Quartal 2023 einen Anstieg von 3,4 Prozent gegeben. Das sind schlechte Neuigkeiten für die Versicherten: Die Prämien dürften auch per 2024 steigen. Das war das Fazit eines Mediengesprächs des Bundesamts für Gesundheit (BAG) am Donnerstag in Bern. «Die Prämien folgen den...

Den vollständigen Artikel lesen ...