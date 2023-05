Ein Münchener Startup hat ein System für Mini-PV-Anlagen inklusive eines Speichers entwickelt, das auch künstliche Intelligenz nutzt. Das Kraftwerk soll Haushalten 50 Prozent des Stromverbrauchs decken helfen. Das Startup Daylight Eco aus München geht mit einem System für die Nutzung von Balkon-Solar und Speicher an den Markt. Wie die Gesellschaft mitteilte, nennt sich das Produkt "Eclipse". Es will Solarenergie für jeden möglich machen - mit einem smarten Speichersystem in Kombination mit Stecker-Solarpanels. ...

