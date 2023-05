Im Vergleich zu einer Studie vor zwei Jahren beabsichtigen fast doppelt so viele Befragte Änderungen an ihrer Anlagestrategie oder ihrem Portfolio vorzunehmen wie im Jahr 2020.Zürich - Im Rahmen der halbjährlichen Studie hat Blackrock 120 Single Family Offices mit einem Gesamtvermögen von 243 Mrd. USD befragt. Im Vergleich zur Studie vor zwei Jahren beabsichtigen fast doppelt so viele Befragte (46 %) Änderungen an ihrer Anlagestrategie oder ihrem Portfolio vorzunehmen wie im Jahr 2020 (23 %). Als Gründe werden die erhöhte Volatilität, steigende Inflation und Zinsen...

Den vollständigen Artikel lesen ...