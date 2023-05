Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz dürften in den kommenden zwölf Monaten mehrheitlich stabil bleiben. Bei Wohnungsmieten bleibt der Aufwärtstrend dagegen ungebrochen.Zürich - Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz dürften in den kommenden zwölf Monaten mehrheitlich stabil bleiben. Bei Wohnungsmieten bleibt der Aufwärtstrend dagegen ungebrochen. Dies zeigt eine Umfrage des Zürcher Beratungsunternehmens Fahrländer Partner Raumentwicklung. Bei Eigentumswohnungen geht eine Mehrheit (57%) der befragten Branchenexpertinnen und -experten von stabilen Preisen aus...

