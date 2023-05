Der Euro ist am Donnerstag unter Druck geblieben.Frankfurt - Der Euro ist am Donnerstag unter Druck geblieben. Die Gemeinschaftswährung erreichte im Handelsverlauf bei 1,0714 US-Dollar den tiefsten Stand seit gut zwei Monaten und notiert am Mittag bei 1,0723 Dollar. Der Eurokurs setzt damit seinen jüngsten Abwärtstrend fort. Zum Franken hält sich der Euro unterdessen weiter knapp über der 0,97er Marke und geht aktuell zu 0,9715 Franken um.

