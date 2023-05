Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4355/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/70 geht es um eine starke AT&S, die wohl der Nvidia folgt, die gerade ausserbörslich um die doppelte Market Cap der gesamten Wiener Börse zulegt, weil der Ausblick erhöht wurde. Zahlen gibt es von UBM, CA Immo, News zu Andritz und Verbund, Research zu AT&S, Porr, Zumtobel, Post. Im Cordoba 78 Cup by BSN, stock3 & Captrace sind Warimpex, Infineon, Andritz, Bawag, Daimler Truck und Continental ausgeschieden und nun noch 27 Titel aus Österreich und 33 aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...