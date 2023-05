Abo Wind hat im Norden Bayerns ein PV-Hybridprojekt mit Batterie an das Netz angeschlossen. Weitere Vorhaben dieser Art sollen folgen. Projektentwickler Abo Wind hat im bayrischen Landkreis Rhön-Grabfeld eine PV-Anlage mit integrierter Batterie an das Netz angeschlossen. Das teilte die Tochter der Mannheimer MVV ium Rahmen eines Einweihungsfestes mit. Bei dem Hybridprojekt im Ortsteil Leutershausen in der Gemeinde Hohenroth handelt es sich um eine Kombination aus einem Solarpark und einem Batteriespeicher. ...

