DJ Symrise stockt bei Swedencare auf und muss Pflichtangebot unterbreiten

Von David Sachs

STOCKHOLM (Dow Jones)--Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat seine Beteiligung an Swedencare auf 30 Prozent aufgestockt und muss nun ein Pflichtangebot für den schwedischen Anbieter von Heimtierprodukten vorlegen. Symrise erwarb nach Angaben vom Donnerstag 2.300 neue Swedencare-Aktien erworben und muss mit Erreichen der 30-Prozent-Schwelle nach schwedischem Recht nun innerhalb von vier Wochen ein Angebot zum Kauf der restlichen Aktien abgeben. Bislang lag die Beteiligung des deutschen Unternehmens an Swedencare knapp unterhalb dieser Schwelle.

Basierend auf einem Preis von 37,50 schwedischen Kronen pro Aktie, dem höchsten, den Symrise in den vergangenen sechs Monaten von Symrise gezahlt hat, würde Swedencare mit bis zu 5,95 Milliarden Kronen (ca. 513 Millionen Euro) bewertet. Die Swedencare-Aktie notierte aktuell allerdings deutlich darüber, sie stieg am Donnerstagnachmittag in der Spitze um 17 Prozent auf 44,39 schwedische Kronen (ca. 3,83 Euro).

May 25, 2023 10:24 ET (14:24 GMT)

