The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 25.05.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 25.05.2023



ISIN Name

CA45826T3010 INTEGRA RES CORP.

CA5635081006 MANITOU GOLD INC.

GB00BRB37M78 DIG. PLC LS 0,12335664335

GG00B54NMG96 IENERGIZER LTD LS -,01

JE00BJTLYP93 MJ HUDSON GROUP PLC

XS2314659447 GPF PHY COPP ETC

XS2314660700 GPF PHY NICK ETC

Kostenloser Report: +40% Gewinn nur mit Aktien! +39,93% Rendite seit Januar — so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Wie das genau funktioniert, erklärt Chefradakteur Lars Wißler in seiner Zwischenbilanz. Hier klicken