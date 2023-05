Die Partnerschaft trägt zur digitalen Zukunft der vernetzten Arbeit mit einer innovativen Wertstrommanagement-Lösung für organisatorische Effizienz und Produktivität bei

Planview, die führende Plattform für vernetztes Arbeiten von der Portfolioplanung bis zur Bereitstellung, hat heute eine Reseller-Vereinbarung mit NTT DATA bekannt gegeben, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Geschäfts- und IT-Dienstleistungen. Mit Planview® Tasktop Hub und Planview® Tasktop Viz ist die Value Stream Management-Lösung (VSM) des Unternehmens ab sofort als Komponente des globalen Ökosystems von NTT DATA verfügbar und bietet Unternehmen eine verbesserte Vorhersagbarkeit der Markteinführungszeit und Effizienz. Auf diese Weise werden Kapazitäten freigestellt und das Risiko strategischer Entscheidungen gesenkt.

"Konfrontiert mit einem steigenden Anpassungs- und Innovationsdrucks im Zuge des beschleunigten technologischen Wandels sind Führungskräfte darauf angewiesen, die Produktivität und Ergebnisse von Technologieinvestitionen in ihrem gesamten Portfolio zu messen", so Mik Kersten, CTO bei Planview und Erfinder des Flow Framework®. "Dies verlangt einen umfassenden Einblick in die Wertströme, die das Unternehmen antreiben und unterstützen, sowie eine gemeinsame Sprache zur Messung des Wertflusses. Zusammen mit NTT DATA bietet unsere VSM-Lösung Führungskräften aus Wirtschaft und Technik eine einheitliche Sicht, um klare und unkomplizierte Einblicke in fragmentierte Lieferprozesse zu erhalten und die Ressourcen auf die Geschäftsergebnisse auszurichten."

Die branchenführende VSM-Lösung von Planview, kombiniert mit der Plattform von NTT DATA, erweitert die Fähigkeit eines Unternehmens, die Marktreaktion und Vorhersagbarkeit zu verbessern. Planview Tasktop Hub bietet skalierbare, anspruchsvolle Echtzeitintegrationen, die Technologieführern und deren Teams helfen, Ineffizienzen zu eliminieren und die Agilität zu verbessern. Mit Planview Tasktop Viz sind Führungskräfte aus Wirtschaft und Technik dazu in der Lage, Wertströme gemeinsam zu messen, Engpässe zu erkennen und Abhängigkeiten zu beseitigen, um effizienter, berechenbarer und rentabler zu werden.

"Da die Bedeutung digitaler Erlebnisse weiter wächst, suchen immer mehr Unternehmen nach einem modernen und skalierbaren Ansatz für die Unternehmenstransformation", berichtet Keith Buehlman, Business Agility Enablement Leader bei NTT DATA Services. "Unsere Partnerschaft mit Planview wird uns helfen, diese Herausforderungen direkt anzugehen und Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, Innovationen zu fördern, Wettbewerbsvorteile zu erlangen und rentable Ergebnisse zu erzielen."

Nehmen Sie an einem Live-Webinar mit Vertretern von Planview, NTT DATA und Forrester am 31. Mai, um 11 Uhr ET, teil und diskutieren Sie Strategien für erfolgreiche Initiativen zur digitalen Transformation. Die Anmeldung ist hier möglich.

